Yemen'de Başbakan Yardımcısı Cubari'nin istifası kabul edildi

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgâhında kabul ettiği Cubari'ye ülkeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Hadi, hükümetteki görevlerinden istifa eden Cubari'nin danışma heyetinde ve İran destekli Husilere karşı yürütülen mücadelede etkin şekilde rol almaya devam edeceğini aktardı.

Abdulaziz Cubari, önceki gün Suudi Arabistan'da yayın yapan Yemen'e ait bir televizyon kanalı aracılığıyla hükümetteki görevlerinden istifa ettiğini, ancak cumhurbaşkanı danışmanlığı görevini sürdüreceğini duyurmuştu.

Yemen hükümetinde Cubari'nin ardından dün de Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi istifa ettiğini açıklamıştı.

Sayyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi bırakmasının nedenlerinden birinin, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki geçici başkent Aden'e ya da kurtarılmış bölgelerden birine dönememesi olduğunu bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.