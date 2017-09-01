Yemen'de bayram namazı esnasında bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde bayram namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 7 askerin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Marib ilinin batısındaki Sarvah ilçesinde bayram namazı kılan Yemen askerlerini hedef aldı. Bombalı saldırı sonucu 7 askerin öldüğü, 11'inin yaralandığı aktarıldı.

Husilerin, Sarvah'ı başkent Sana'nın savunmasında önemli hatlardan biri olarak gördüğü ve çevresindeki çoğu bölgede denetimi elinde bulundurduğu belirtiliyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.