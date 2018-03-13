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Yemen'de bir saldırgan bomba yüklü aracı ordu mutfağında patlattı

Yemen'in Aden kentinde bir saldırgan, Yemen ordusunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler için de yemek hazırlayan ordu mutfağını patlayıcı yüklü araçla hedef aldı.

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Yemen'in Aden kentinde bir saldırgan, Yemen ordusunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler için de yemek hazırlayan ordu mutfağını patlayıcı yüklü araçla hedef aldı.

Kahvaltı saatinde gerçekleşen patlamanın ardından Reuters ajansının aktardığına göre can kayıpları ve yaralılar var. Çok sayıda ambulans, ordu karargahına geldi.

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