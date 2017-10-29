Yemen'de çatışma

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçler, Taiz'in güneybatısındaki Zubab ilçesinde El-İmam Karargahı'na katyuşa roketiyle saldırı düzenledi.

Saldırıda, karargahtaki HDG komutanlarından Muhammed es-Salihi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Çıkan çatışmalarda ise 2 HDG üyesinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı, Husiler ve Salih yanlılarından da 10 kişinin öldüğü kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.