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Yemen'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı

Yemen'de, terör örgütü DEAŞ'a 'intihar eylemcisi' kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi.

  • AA
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Aden'deki Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a "intihar eylemcisi kazandırma ve onları saldırılara hazırlama"dan sorumlu üst düzey yöneticinin, Aden ilinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu DEAŞ üyesinin kurbanlarını sosyal medya üzerinden seçtiği, propaganda yaparak da gençleri örgüte çektiği ifade edildi.

Maddi durumu kötü gençlerin özellikle seçildiği vurgulanan açıklamada, kimliği açıklanmayan örgüt yöneticisinin DEAŞ'a kazandırdığı 25 kişiden 5'inin intihar eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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