Yemen'de hava saldırısı: 25 ölü, 10 yaralı
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
- İHA
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.