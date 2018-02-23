Yemen'de hükümet güçleri El-Kaide'nin kalesi sayılan El-Misini Vadisi'ni ele geçirdi

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle ülkenin doğusundaki Hadramevt'te El-Kaide'nin en önemli kalelerinden sayılan El-Misini Vadisi'nde denetimi tamamen sağladığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hadramevt Tugayı Komutanı Tuğgeneral Munir Kerame et-Temimi, Tugaya bağlı güçlerin Misini Vadisi'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini belirtti.

El-Kaide'ye yönelik operasyonun geçen hafta başlatıldığını aktaran Temimi, bölgenin denetiminin sağlanması sırasında El-Kaide mensubu 20 militanının öldüğünü, bazılarının da yakalandığını ifade etti ancak sayı vermedi.

Hükümet güçlerinin geçen hafta perşembe günü Misini'ye girdiği ve askeri kontrol noktaları oluşturup vadiye giriş çıkışları kapatarak El-Kaide unsurlarını ablukaya aldığı duyurulmuştu.

Hadramevt'in idari merkezi Mukella kentinin Nisan 2016'da El-Kaide'den kurtarılmasının ardından örgüt, faaliyetlerini Devan ve Ed-Dalia ilçelerinde yoğunlaştırmıştı.