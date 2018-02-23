Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'de hükümet güçleri El-Kaide'nin kalesi sayılan El-Misini Vadisi'ni ele geçirdi

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle ülkenin doğusundaki Hadramevt'te El-Kaide'nin en önemli kalelerinden sayılan El-Misini Vadisi'nde denetimi tamamen sağladığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle ülkenin doğusundaki Hadramevt'te El-Kaide'nin en önemli kalelerinden sayılan El-Misini Vadisi'nde denetimi tamamen sağladığı bildirildi.
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hadramevt Tugayı Komutanı Tuğgeneral Munir Kerame et-Temimi, Tugaya bağlı güçlerin Misini Vadisi'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini belirtti.
 
El-Kaide'ye yönelik operasyonun geçen hafta başlatıldığını aktaran Temimi, bölgenin denetiminin sağlanması sırasında El-Kaide mensubu 20 militanının öldüğünü, bazılarının da yakalandığını ifade etti ancak sayı vermedi.
 
Hükümet güçlerinin geçen hafta perşembe günü Misini'ye girdiği ve askeri kontrol noktaları oluşturup vadiye giriş çıkışları kapatarak El-Kaide unsurlarını ablukaya aldığı duyurulmuştu.
 
Hadramevt'in idari merkezi Mukella kentinin Nisan 2016'da El-Kaide'den kurtarılmasının ardından örgüt, faaliyetlerini Devan ve Ed-Dalia ilçelerinde yoğunlaştırmıştı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA