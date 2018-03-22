Yemen'de Husiler 30 kişiyi kaçırdı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın, Yemen İnsan Hakları Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, Genel Halk Kongresi Partisi (GHK) Genel Sekreter Yardımcısı Faika es-Seyyid öncülüğündeki parti destekçilerinden oluşan grubun, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Sana'daki evine yürüyüş düzenlemek istediği ifade edildi.

Grubun eve yaklaştığı sırada bir anda çevrelerinin askeri zırhlı araçlar, silahlı kadın ve erkek Husi militanlarla dolduğu belirtilen açıklamada, Husilerin, gruptakilere elektrikli cop ve sopalarla saldırdığı kaydedildi

Husilerin daha sonra aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin devam eden ihlalleri ve saldırılarının kadınları da hedef alması kınanarak, Sana'da bulunan uluslararası yetkililer ile kurumlardan, hapishane, mahzen ve hücrelerde tutulan Yemenlilerin derhal serbest bırakılması için Husilere baskı yapılması istendi.

Yemen emniyet güçleri ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler kim?

Şiiliğin bir kolu olan Zeyyidiye’ye mensup olan Husiler, aynı zamanda Ensar Allah olarak da bilinen isyancı bir gruba destek vermeleriyle biliniyor. Zeyyidiler, Husi nüfusunun yalnızca üçte birini oluşturuyor.

Husiler, 1962 yılına kadar bin yıl boyunca Yemen’in kuzeyini yönetti. Husilerin ismi ise Hüseyin Bedir el Din el Husi'den geliyor. El Husi, grubun 2004 yılında gerçekleştirdiği ilk isyanını yönetti.

Amaçları ise merkezleri olarak kabul ettikleri Saada'da daha fazla özerklik kazanmak ve Zeyyidi geleneklerine ve inancına zarar verdiklerini düşündükleri Sünni İslamcılardan korunmak.