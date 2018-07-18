Yemen'de Husiler, bir kabile reisinin evine bombalı saldırı düzenledi
Yemen'de Husilerin, kontrol altında tuttukları İb ilinde bir kabile reisinin evine bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.
- AA
Orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husi militanlar, İb ilinin doğusunda Sadık el-Kadı isimli kabile reisinin evine henüz belirlenemeyen nedenle saldırı düzenledi.
Husiler ile kabile reisinin yakınları arasında çıkan olaylarda 7 Husinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Arbedenin ardından Husi militanların, kabile resinin eşi, çocukları ve beraberindekilerin terk ettiği eve bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.
Haberde saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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