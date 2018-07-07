Yemen'de Husiler, BM'nin 'Hudeyde Limanı'nı teslim ederek barış görüşmelerine başlanması' teklifini reddetti
Yemen'de Husilerin, Griffiths’in BM’nin gözetimi altında barış görüşmelerinin başlatılması yerine Hudeyde Limanını teslim edip barış görüşmelerine başlanması teklifini reddettikleri belirtildi.
- İHA
BM Güvenlik Konseyi, BM’nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Yemen’de savaşan taraflar arasındaki görüşmeleri yeniden başlatma çalışmalarını desteklediğini açıkladı.
Griffiths’in BM Güvenlik Konseyi’ne basına kapalı olarak verdiği brifingden sonra Konsey bir açıklama yayımlayarak, siyasi çözümün Yemen’de savaşan taraflar arasında anlaşmazlığın tek çözüm olarak kaldığını belirtti. Konsey üyeleri, tarafları, siyasi bir çözüme doğru yapıcı çabalara girmeye teşvik ettiklerini söyledi.
Al-Arabiya televizyon kanalında yer alan bir haberde ise, Husilerin, Griffiths’in BM’nin gözetimi altında barış görüşmelerinin başlatılması yerine Hudeyde Limanını teslim edip barış görüşmelerine başlanması teklifini reddettikleri belirtildi.
Husiler 2014’de ayaklanarak Yemen’in başkenti Sana’yı işgal edip uluslararası milletler tarafından tanınmasını istedikleri bir hükümet kurdu.
Aden’de faaliyetlerini sürdüren Yemen milli hükümetini İran’ın desteklediği Husilere karşı desteklemek üzere 2015 yılında Suudi Arabistan liderliğinde Arap koalisyonu kuruldu.
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