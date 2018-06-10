Yemen'de Husilere ağır darbe: 40 ölü

Orduya bağlı Devlerin Tugayları oluşumu basın merkezinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Beytu'l Fakih ilçesinin batısında yer alan stratejik iki noktada askerler ile Husiler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Husilerin, çatışmaların ardından stratejik bu mevzilerden püskürtüldüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 Husi militanının öldürüldüğü, Yemen ordusundan da bir albayın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan, Taiz ilinde de hükümete bağlı askeri birliklerin, radikal örgütlerle bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı grupların gizlendikleri bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

Yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) üst düzey komutanlarından Rıdvan al-Adini'nin çıkan çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.