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Yemen'de Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Yemen ordusu, Beyda ilinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

  • AA
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Orduya bağlı "26sepnews" sitesinde yer alan açıklamaya göre, ordu güçleri, Beyda iline bağlı Numan semtinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA'yı düşürdü.

İncelemeler sonucunda "İran yapımı" olduğu anlaşılan İHA'nın, düşürülme zamanı ve şekline ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen ordusu geçen yıl 24 Aralık'ta Numan semtinin merkezindeki Saha bölgesi ile Natı semtindeki bazı bölgeleri Husilerden geri aldığını duyurmuştu.

Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ı meşru hükümete darbe yapan Husileri desteklemekle suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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