Yemen'de Husilerin kaçırdığı gazeteci serbest bırakıldı

Yemen Gazeteciler Sendikası'nın Özgürlükler Komitesi Sekreteri Eşref er-Rifi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başkent Sana'da Husiler tarafından kaçırılan gazeteci Cubeyhi'nin, üç gün önce çıkarılan af kararı uyarınca bugün serbest bırakıldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılması ve keyfi uygulamaların son bulması çağrısı yapıldı.

Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, nisan ayının başında "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla Cubeyhi hakkında idam cezası vermişti.

Husiler tarafından kaçırılan Diyar gazetesi editörü Abid el-Mehziri ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi'ne bağlı El-Misak gazetesi editörü Kamil el-Havzani de dün serbest bırakılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin bazı kentlerinde devam ediyor.