Yemen'de Husilerin üst düzey yöneticisi ve bazı militanları öldürüldü
Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada Husilerin üst düzey bir yöneticisi ile bazı militanların öldüğü bildirildi.
- AA
Hükümete bağlı 5. Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, Harad ilçesinde çıkan çatışmalarda Husilerin üst düzey yöneticisi binbaşı Ammar Ebu Harşefe ile bazı militanların öldürüldüğü belirtildi.
Yemen Ordusu 5. Askeri Bölge Basın Merkezi'nden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "Hacce kentine bağlı Harad ilçesinde son üç günde Husiler ve Salih yanlılarından 170 silahlı militan öldürüldü." ifadesine yer verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Harad, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun havadan destek sağladığı Yemen hükümetine bağlı meşru ordu birlikleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından 170 kişinin öldürüldüğü kaydedilmişti.
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