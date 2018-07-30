Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'de Husilerle ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 36 Husi öldü, 50 Husi yaralandı

Yemen'in Beyda ilinde çıkan çatışmalarda 36 Husi öldü, 50'si yaralandı. Hacce'de 3 ayda 5 bin 151 mayın ve patlayıcı etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen'in Beyda kentinde çıkan çatışmalarda 36 Husinin öldüğü, 50'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, El-Melacim ilçesine bağlı El-Beyyad Dağları'nda, Husilerle orduya bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 36 Husi öldürüldü, 50'si ise yaralandı. Çatışmalarda ordu güçlerinin kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hacce kentinde ise orduya bağlı ekiplerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi ve Hayran ilçelerinde son 3 ayda Husilerin yerleştirdiği 5 bin 151 mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alan Beyda kentindeki ilerleyişi sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´ın koruması sosyal medyayı salladı

Başkan Erdoğan´ın koruması sosyal medyayı salladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA