Arap Koalisyonu'nun Yemen müdahalesi: Öğrenciler için öğretmen bulunamıyor

Uzun süredir siyasi istikrara kavuşamayan, çatışmaların dinmediği Yemen'de öğrenciler yeni eğitim yılını "kitapsız" ve "öğretmensiz" karşılıyor.

Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde okullar 17 Eylül'de açılırken, Husilerin elinde bulunan illerde öğrenciler 30 Eylül'de ders başı yapacak. Ancak yeni eğitim-öğretim yılı büyük sorunların gölgesinde başlıyor. Ülkede milyonlarca çocuk en alt düzeyde dahi eğitim alamama tehlikesiyle karşı karşıya.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞ SORUNU

Eğitim yılının başında ülkedeki birçok ilde yaşanan en ciddi sıkıntı öğretmen eksikliği. Yaklaşık bir yıldır maaş alamayan öğretmenlerin büyük bölümü okula gitmiyor.

Taiz'deki Eğitim Medyası ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed el-Buhayri, "Günümüzde eğitimin karşılaştığı çok sayıda sıkıntı bulunuyor. Bunların başında öğretmenlerin maaşlarının ödenmesinin durdurulması geliyor." dedi.

Buhayri, sorunun boyutunu şöyle anlattı:

"Bir yıldır öğretmenlerin yüzde 70'inin maaşlarının ödenmemesi, 13 ilde eğitim sürecini tehdit ediyor. Maaşların ödenmemesi 4,5 milyon öğrenciyi eğitimden yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Çatışma taraflarının öğretmenlerin maaşlarını ödememekte diretmesi, Yemen ve bölge başta olmak üzere dünyayı tehdit eden bir eğitim felaketine yol açabilir."

OKULLAR AÇILDI AMA KİTAP YOK

Hükümetin kontrolünde bulunan ve maaşların kısmen ödenmeye devam ettiği illerdeki okullarda ise kitap temininde büyük sorun yaşıyor. Zira, tüm illerin ihtiyacı olan ders kitaplarının basıldığı başkent Sana'yı Eylül 2014'ten bu yana Husiler kontrol altında tutuyor.

Özellikle 6'ncı sınıfa kadar okullarda kullanılan kitaplar Sana dışında hiçbir yerde basılmıyor. Aden ve El-Mukella kentlerinde bulunan matbalarda ise lise kitaplarının basımı yapılıyor. Ancak Husilerin geçen yıllarda okul kitaplarının müfredatını değiştirmesi nedeniyle hükümetin kontrolündeki illerde okullar bu kitapları kabul etmiyor.

Marib'deki Eğitim ve Öğretim Ofisi Genel Müdürü Ali Abbab, "Bu eğitim yılında birçok engelle karşı karşıyayız. En önemlilerinden biri de ders kitaplarının temininde büyük eksiklik yaşanması." dedi.

Marib kentindeki okulların Mukella'da basılan sınırlı sayıda kitaba ulaşabildiğini aktaran Abbab, "Sığınmacı öğrencilerin sayısı geçen yıllara oranla yüzde 117 arttı. Bu da kentteki okullar üzerinde baskıya neden oluyor. Eğitim kadrolarında, bina kapasitelerinde ve okul araç gereçlerinde açık yaratıyor." diye konuştu.

EĞİTİM SENDİKASINDAN GREV UYARISI

Eğitim ve Öğretim Meslekleri Sendikası bu ay yaptığı açıklamada, eğitimcilerin maaşlarının kesintisiz şekilde ödenmemesi halinde yeni öğretim yılı boyunca greve gideceklerini duyurdu.

Açıklamada, sendikanın Yemen'de eğitim-öğretim alanında çalışan 250 bin üyesinin bulunduğu belirtildi.

Sendika üyelerinin borçlarını ödeyemez hale geldiği, bazılarının evlerindeki eşyaları sattığı, bazılarının ise kirayı ödeyemediği için evsiz kaldığı ifade edilen açıklamada, maaşların ödenmemeye devam etmesinin sendikayı zora soktuğu ve bu şartlar altında işe devam edilmesinin imkansız olduğu kaydedildi.