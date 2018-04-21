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Yemen'de koalisyon güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu: 14 ölü, 4 yaralı

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 'yanlış bir noktanın hedef alındığı' saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

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Ülkede meşru yönetime destek veren Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği "hatalı" saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu.

Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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