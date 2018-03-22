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Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, füze saldırına uğradı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde füze saldırısına uğradığı belirtildi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde füze saldırısına uğradığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye dayandırdığı haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının, Saada Havalimanı'ndan atılan bir füze saldırısına maruz kaldığı ancak saldırıdan kurtulmayı başararak ülkeye döndüğü kaydedildi.

Haberde, uçağı hedef alan füzenin Yemen'in hava savunma gücü bünyesinde yer almadığı, bunun da İran'ın Husilere silah kaçakçılığına devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, terör örgütleri ve silah kaçakçılığı yapan grupların elindeki hava savunma füzelerinin, hava ulaşımı ile insani yardım seferleri için doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ise daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait F-15 model bir savaş uçağının Saada hava sahasında vurulduğunu duyurmuştu.

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