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Yemen'de koalisyon uçakları Husi mevzilerini vurdu: 8 ölü

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere ait mevzilere düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

  • AA
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Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Hacce iline bağlı Midi ilçesinde Husilere ait bir mevziyi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda, Husilerden 8 kişinin öldüğü, ayrıca yaralılar olduğu ifade edildi. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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