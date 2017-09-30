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Yemen'de kolera salgını nedeniyle 2 bin 127 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle 2 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan raporda, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 767 bin 524 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, koleranın 100 bin vaka ile en çok Hudeyde ilinde görüldüğü, en fazla ölümün ise 398 vaka ile Hacce ilinde tespit edildiği aktarıldı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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