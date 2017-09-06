Yemen'de salgının görülmeye başladığı nisan ayından bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 54'e yükseldi
Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 54'e yükseldiği bildirildi.
- AA
Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı rapora göre, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 618 bin 209 şüpheli kolera vakası görüldü ve 2 bin 54 kişi hayatını kaybetti.
Raporda, koleranın Yemen'in 23 vilayetinden 22'sinde yayıldığı ifade edilirken, en fazla ölümün 386 vaka ile Hacce vilayetinde kaydedildiği aktarıldı.
Yemen'de 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden dolayı her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
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