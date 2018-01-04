Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte 72 ölü
Yemen'de savaşın şiddetlendiği, hükümet güçlerinin ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Yemen hükümeti Hudeyde ile Taiz arasındaki yolu kapattı. Hükümet güçleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmada bir günde 72 Husi'nin öldürüldüğü, her iki taraftan çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
- İHA
Taiz ile Hudeyde’yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan Hays bölgesinin hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiği bildirildi. Hükümet güçlerinin Ras dağı yoluyla Husilere giden tedarik yolunu kestiği kaydedildi.
Buna ilaveten Yemen hükümet güçlerinin, Yemen’in güneyindeki Lahiç bölgesinin kuzeyinde bulunan Kabayta kasabasındaki tesisleri de kontrol altına aldığı kaydedildi. Yemen hükümet güçlerinin Batı Yemen’deki Husi varlığını temizlediği bildirildi.
Yemen hükümet güçlerinin, El Beyda şehrine doğru ilerleme kaydettiği, Natea ve Maleh bölgelerinde savaşın devam ettiği ifade edildi.
Şabva vilayetindeki Hazım tugaylarının komutanı Tuğgeneral General Ahmet el-Akili, askeri operasyonlarının devam ettiğini, Beyda şehrine bakan dağların dibindeki Numan kasabasının Husilerden temizlendiğini söyledi. Akili, Yemen hükümet güçlerinin Beyza şehir sınırlarının 15 kilometre içerisine girdiğini belirterek, morallerinin yüksek olduğunu, Yemen toprağının tamamının kurtarılacağını söyledi.
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