Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte 72 ölü Yemen'de savaşın şiddetlendiği, hükümet güçlerinin ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Yemen hükümeti Hudeyde ile Taiz arasındaki yolu kapattı. Hükümet güçleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmada bir günde 72 Husi'nin öldürüldüğü, her iki taraftan çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.