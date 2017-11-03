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Yemen'de silahlı çatışma: 2 asker öldü, 6 asker yaralandı

Yemen'in Aden ilinde çıkan silahlı çatışmada 2 asker öldü, 6 asker yaralandı.

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Yemen'in Aden ilinde çıkan silahlı çatışmada 2 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kentin El-Berika ilçesindeki Ez-Zeyt Limanı yakınında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen özel birlik "El-Hizam el-Emni" ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin oğlunun yönettiği "Başkanlık Koruma" güçlerinden bir grup arasında çatışma çıktı.

Tanıklar, El-Hizam el-Emni'nin, limanı korumakla görevli Başkanlık Koruma güçlerine bağlı askerlerden limanda nöbet değişimi talep ettiğini, bunun reddedilmesi üzerine çatışmanın başladığını aktardı.

Çatışmada, Başkanlık Koruma güçlerinden 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen yönetiminden ve 4. Askeri Bölgeden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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