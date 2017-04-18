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Yemen'de Suudi Arabistan helikopteri düştü: 12 ölü

Suudi Arabistan'a ait askeri helikopterin Yemen'de düşmesi sonucu 12 asker hayatını kaybetti

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan'a ait askeri helikopter Yemen'de düştü. Suudi haber ajansı SPA'ya göre, Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin düşmesi sonucu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. 
 
SPA, askeri helikopterin Yemen'in Marib eyaletinde operasyonel görevdeyken meydana gelen bir kaza sonucunda düştüğünü bildirdi.
 
Suudi silahlı kuvvetlerine mensup 4 subay ve 8 astsubayın düşen helikopterde olduğu ve hayatlarını kaybettiği bildirildi.
 
Kazanın nedeni bilinmezken ve olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

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