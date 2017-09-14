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Yemen'de Suudi Arabistan savaş uçağı düştü

Yemen'in Ebyen ilinde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü, pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Hava Pilot Kurmay Albay Türki bin Salih el-Maliki, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait bir uçağın teknik bir arıza sebebiyle Ebyen ilinde düştüğünü açıkladı.
 
Uçağın terör örgütü El Kaide'ye karşı bir operasyon sırasında düştüğü belirtilirken, uçağın yarbay rütbesindeki pilotunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
 
Uçağın bir hafta içinde düşen koalisyona ait 2'nci, savaşın başlamasından bu yana ise 12'nci uçak olduğu aktarıldı.
 

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