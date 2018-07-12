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Yemen'deki çatışmalarda 21 Husi öldü

Yemen'in Dali ve Beyda kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 21 militanın hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Yemen ordusuna ait 26sepnews.net sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husilerin, Dali'nin kuzeyindeki Halk Direniş Güçleri (HDG) mevzilerine yönelik saldırısı, ordu güçleri tarafından püskürtüldü.

Çıkan çatışmalarda 13 Husi militanın öldüğü belirtildi.

Beyda kentinde ise HDG'nin Husilere kurduğu pusuda 8 militanın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Husilerin 2015 yılından bu yana elinde tuttuğu Beyda kentinin çeşitli bölgelerinde haftalardır hükümet güçleriyle çatışmalar yaşanıyor. Husiler, ordu güçlerinin kent merkezine ilerlemesini engellemeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

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