Yemen'deki kolera salgınında şüpheli vakıa sayısı 1 milyonu aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 1 milyon bin 428 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 227 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada da salgının ülkedeki 22 valiliğin 21'inde etkili olduğu ve sağlık kuruluşlarının sadece yüzde 50'sinin hizmet verebildiği kaydedildi.

Yemen'de 2,5 yıldır süren savaşın ülkede felakete yol açtığı vurgulanan açıklamada, nüfusun yüzde 75'inin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 5 yaşından küçük 2,4 milyon çocuk da dahil 7,3 insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğu ve "acil insani yardıma" ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, dünyanın daha önce Yemen'dekine benzer insani bir krize tanıklık etmediğine dikkati çekerek ülkedeki tüm tehlikeli koşullara rağmen insani yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riski artıyor.