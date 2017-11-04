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Yemen'deki kolera salgınında 2 bin 188 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de nisan ayından bu yana 900 binden fazla şüpheli kolera vakası görüldüğü bildirildi.

  • AA
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 900 bin 312 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 188 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, salgının en fazla Hacce ve Hudeyde kentlerinde tespit edildiği kaydedildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

 

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