Yemen'den BM'ye Husilere baskı yapması çağrısı

Asker, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e, Husiler'e baskı yapılarak, Hudeyde'nin ikinci büyük kenti Zebid'den çıkarılmalarını istedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentin tehlike altında olduğuna ifade eden Asker, kentin tarihi dokusunun korunması için Husi milislerin buradan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Askeri kaynaklar da yönetim yanlısı güçlerin, Zebid'e düzenleyeceği operasyonu bir süre ertelediğini belirtti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.