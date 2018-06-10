Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 1 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Koalisyon Güçleri sözcüsü Turki al-Maliki'ye dayandırdığı habere göre, Husi milislerinin Cazan kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir sivil daha hayatını kaybetti.

Saldırının kasıtlı olarak sivilleri hedef almak amacıyla düzenlendiğini savunan al-Maliki, ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit edenlere demir yumruk gösterileceğini kaydetti.

Maliki, saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği bilgisini verdi.

El-İhbariyye televizyonu, Husilerin Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA