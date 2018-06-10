Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Koalisyon Güçleri sözcüsü Turki al-Maliki'ye dayandırdığı habere göre, Husi milislerinin Cazan kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir sivil daha hayatını kaybetti.

Saldırının kasıtlı olarak sivilleri hedef almak amacıyla düzenlendiğini savunan al-Maliki, ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit edenlere demir yumruk gösterileceğini kaydetti.

Maliki, saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği bilgisini verdi.

El-İhbariyye televizyonu, Husilerin Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.