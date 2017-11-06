Yemen'den Suudi Arabistan'a tepki: Sınırların kapatılması Yemen'de siyasi çözüm çabalarını sekteye uğratacak

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husiler ve Salih tarafından Sana'da kurulan ve uluslararası çevrelerce tanınmayan hükümet tarafından, koalisyon güçlerinin Yemen ile olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının geçici olarak kapatılması kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon tarafından gerginliği tırmandırıcı adımların atılması Yemen'de siyasi çözüm çabalarını sekteye uğratacağı ayrıca insani durumların kötüleşmesine neden olacağı" belirtildi.

Açıklamada, bu tür adımlar kınanarak, "bunun uluslararası kılıflara bürünmüş düşmanca suç eylemleri" olduğu iddia edildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma tüm kesimlerin diyalog masasına oturması için çalışma yapması çağrısında bulunuldu.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan haberde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, insani yardım ekiplerinin giriş çıkışları haricinde Yemen ile olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararın, gerekli kontrollerin yapılamaması ve bunun da İran'ın Husilere füze ve askeri teçhizat tedarikine zemin hazırlaması nedeniyle alındığı kaydedilmişti.