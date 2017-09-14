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Yemen'in adalarını gasp eden BAE şimdi de ülkenin doğal kaynaklarını sömürüyor

Yemen'in stratejik bir çok adasını gasp eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkenin doğal zenginliklerini de ele geçirmeye başladığı belirtildi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Middle East Monitor haber sitesinde yer alan bilgiye göre Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun en büyük ikinci destekçisi olan BAE'nin, Aden'deki doğal kaynaklara çökmeye çalıştığı belirtildi.
 
2015 yılında Husilerin Aden şehrinden çekilmesiyle, varlığını daha da arttıran BAE'nin özellikle elektrik, su ve yakıt sektörlerinde kendi şirketlerini ülkeye sokmaya çalıştığı ifade edildi. Ayrıca kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesini geciktirmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.
 
Yemen hükümetinden üst düzey bir yetkili ise, BAE ile Yemen hükümeti arasındaki krizin temel nedeninin, BAE'NİN petrol, mobil iletişim, internet ve benzeri ekonomi sektörlerini kontrol etme çabasıyla ilgili olduğunu söyledi.
 
 

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