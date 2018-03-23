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Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih'in Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Türkiye'de bulunan tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2019'a kadar dondurulacak.

  • AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bazı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe kondu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Husi askeri komutanı Halik El Husi, Husi grubu 2. komutanı Abdullah Yahya El Hakim, Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Yemen Husi hareketi lideri Abdulmelik El Husi ve Salih'in Husi askeri genişlemesinin kolaylaştırılmasında kilit rol oynayan ve Yemen’in barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden eylemlere girişen oğlu Ahmed Ali Abdullah Salih'in Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2019'a kadar dondurulacak.

Söz konusu mal varlıkları ile ilgili her türlü işlem, Maliye Bakanlığının iznine bağlanacak.

Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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