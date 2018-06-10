Yemenliler 3 yıl aradan sonra umre yolunda

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, Yemenliler için umre başvurularının geçen pazar alınmaya başlamasının ardından bir hafta içerisinde yaklaşık 4 bin Yemenlinin Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.

Atiyye, umre ziyareti için başvuruların elektronik olarak kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Geçen ay Suudi Arabistan'ın, 3 yıl aradan sonra Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımladığı bildirilmişti.