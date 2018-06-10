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Yemenliler 3 yıl aradan sonra umre yolunda

Yemen'de, 3 yıl aradan sonra, umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen yaklaşık 4 bin kişinin kutsal topraklara gittiği bildirildi.

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Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, Yemenliler için umre başvurularının geçen pazar alınmaya başlamasının ardından bir hafta içerisinde yaklaşık 4 bin Yemenlinin Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.

Atiyye, umre ziyareti için başvuruların elektronik olarak kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Geçen ay Suudi Arabistan'ın, 3 yıl aradan sonra Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımladığı bildirilmişti.

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