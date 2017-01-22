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Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: Yeni düzenin ne göstereceğinin ucu açık

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, 'Donald Trump'ın seçilmesiyle eski 20'nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi. Ne tür bir yeni düzenin uygulamaya konulacağının, yarının ne göstereceğinin ise ucu açık.' dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle eski 20’nci yüzyıl dünyası düzeninin sona erdiğini belirtti.
 
Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde yer alan makalesinde, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Donald Trump'ın seçilmesiyle eski 20'nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi. Ne tür bir yeni düzenin uygulamaya konulacağının, yarının ne göstereceğinin ise ucu açık.'' ifadelerine yer verdi.
 
İktidar değişikliklerinde yeni yönetimin rotası konusunda belirsizlik, şüphe ve soru işaretlerinin normal olduğunu kaydeden Steinmeier, bu zamanlarda yeni bir küresel düzensizliğin söz konusu olduğunu kaydetti.
 
Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Biz yeni yönetime; pozisyonumuzu, değer ve çıkarlarımızı açıklamak için ABD hükümetiyle görüşme imkanı arayacağız. Beklentilerimizi, AB ve ABD arasındaki sağlam partnerlik ilişkisinin aynı göz hizasında yapılacağını vurgulayacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.
 
Frank Walter Steinmeier ayrıca serbest ticaret, terörizme karşı mücadele, ortak değerler ve güvene dayanan transatlantik iş birliği sürecinin gündemlerinde olacağının altını çizdi.

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