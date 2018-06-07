Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz, gelir vergisi yasa tasarısının geri çekilmesi yönünde alınan kararın ardından sokaklarda bulunma ihtiyacının ortadan kalktığını belirtti

Rezzaz, meslek sendikaları konseyi ile bir araya geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında, yaşananlar sebebiyle zor bir durumdan geçtiklerini ancak bunun işlerin kötü olduğu anlamı taşımadığını ve bayramdan önce haziran maaşlarını ödeyeceklerini belirtti.

"Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek bir diyaloğa ihtiyacımız var. Hükümet kapıları kilitli bir kale değildir." ifadelerini kullanan Rezzaz, ülkenin her yerinde medeni bir şekilde düşüncelerini ifade edilmesinden övgüyle söz etti.

Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasının ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz bugün Meclis Başkanı ve bazı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısının gelecek hafta yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan çekileceğini duyurmuştu.

Protestolar başbakanın istifasını getirmişti

Ürdün bir haftadan uzun süredir söz konusu tasarıya karşı geniş çaplı protestolara sahne oldu.

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını mayıs ayının sonunda Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etti, ancak ülkedeki gösteriler durulmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.