Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Kaledonya, Fransa’dan ayrılmak için referandumuna gidiyor

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, Kasım ayında bağımsızlığına karar vermek için referanduma gidecek.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'nın Büyük Okyanus'taki toprağı Kasım ayında bağımsızlığına karar vermek için referanduma gidecek. Bağımsızlık hareketinin Sözcüsü Daniel Goa, Fransa'dan bağımsızlığının kaçınılmaz ve yerli halkı için bir "haysiyet sorunu" olduğunu söyledi.
 
Fransız siyasetçi Laurent Wauquiez, Yeni Kaledonya'nın Fransa’ya bağlı kalması için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a açıkça çağrıda bulunurken Macron, Yeni Kaledonya olmadan Fransa'nın eskisi gibi olmayacağını söyledi.
 
Öte yandan anketlere göre çoğunluğun Fransa'yla kalmak için oy kullanacağını gösterirken hiçbir Fransız partisi, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına destek vermedi.
 
1853 yılında Fransa’nın kolonilerinden biri olan Yeni Kaledonya 1946 yılında ise Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer almaya başlamıştı. 2003 yılında ise anayasa değişikliği sonucunda Fransa’ya bağlı özerk bölge statüsü kazandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA