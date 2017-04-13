Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Zelanda kasırgalarla boğuşuyor

Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkede son 50 yılın en kötü hava şartları yaşanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (Metservice), Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkenin son 50 yılın en kötü hava şartlarını yaşadığını açıkladı.

Metservice, yoğun yağmurun etkisi ile yer yer su baskınlarının yaşandığı ve bugünden itibaren Cook Kasırgası'nın etkisine giren Yeni Zelandalılara kötü hava şartlarını ciddiye almaları çağrısında bulundu.

Ülkede 48 saat içinde son 50 yılın en kötü hava şartlarının görüleceğini ilan eden Metservice'ten Meteorolog Lisa Murray, insanların su baskınlarından dolayı oluşacak yol kapanmalarına ve elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi. Murray, Yeni Zelandalılara servisin web sayfasındaki güncellemeleri takip etmelerini önerdi.

- Bakanlıktan uyarı

Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da vatandaşlara çağrı yaparak acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin yer aldığı bir çanta hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda halktan acil servis ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri de 500 personel, yardım uçakları ve kamyonların kasırganın etkili olacağı bölgelere acil yardım için hazır bekletildiğini duyurdu.

Geçen hafta Debbie Kasırgası ile gelen yoğun yağmurların altındaki ülkenin Kuzey Adası'ndaki Bay Of Plenty bölgesine saatte 50 mm yağış düştüğü belirtildi. Bu yağışların kuzeyden 150 kilometre hızla ülkeye yaklaşan Cook Kasırgası ile birleşmesiyle çok daha fazla etkili olacağı açıklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA