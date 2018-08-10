Yeni Zelanda'da gelecek yıldan itibaren plastik poşet kullanımı yasaklanıyor

Başbakan Jacinda Ardern, ülkede her yıl yüz milyonlarca plastik poşetin kullanıldığını belirterek, gelecek yıl temmuzdan itibaren plastik poşetlerin yasaklanacağını ifade etti.

Yeni Zelanda'da iki büyük süpermarket zinciri bu yılın sonuna kadar plastik poşet kullanımının aşamalı olarak azaltılarak sona erdirilmesini planladıklarını duyurdu.

Fransa, Belçika, Çin, Hawaii, Kenya ve ABD'nin California eyaleti daha önce plastik poşet kullanımına yasak ya da sınırlama getirmişti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 trilyon adet plastik poşet kullanılıyor ve bunların yüzde 10'undan azı geri dönüştürülüyor.