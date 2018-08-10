Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni Zelanda'da gelecek yıldan itibaren plastik poşet kullanımı yasaklanıyor

Yeni Zelanda'da gelecek yıldan temmuz ayından itibaren plastik poşet kullanımının yasaklanacağı açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Jacinda Ardern, ülkede her yıl yüz milyonlarca plastik poşetin kullanıldığını belirterek, gelecek yıl temmuzdan itibaren plastik poşetlerin yasaklanacağını ifade etti.

Yeni Zelanda'da iki büyük süpermarket zinciri bu yılın sonuna kadar plastik poşet kullanımının aşamalı olarak azaltılarak sona erdirilmesini planladıklarını duyurdu.

Fransa, Belçika, Çin, Hawaii, Kenya ve ABD'nin California eyaleti daha önce plastik poşet kullanımına yasak ya da sınırlama getirmişti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 trilyon adet plastik poşet kullanılıyor ve bunların yüzde 10'undan azı geri dönüştürülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA