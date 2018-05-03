Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan ÖSO mensupları ve ailelerini taşıyan ilk konvoy yola çıktı

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığında yapılan müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.

Bu çerçevede bölgedeki rejim ablukasından çıkmak isteyen ÖSO mensupları ve sivilleri taşıyan ilk konvoy, ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı.

Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden 31 otobüs ile hareket eden konvoydakilerin Fırat Kalkanı bölgesine yerleştirilmesi planlanıyor.

Bölgeden yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, 19 Nisan'da Yermük'e yoğun saldırılar başlatmıştı. Onlarca Filistinli mülteci ölmüştü.

Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracılığıyla Heyet Tahrir Şam ile de tahliye anlaşmasına varmıştı. Ancak DEAŞ bölgesine saldırılar sürüyor.