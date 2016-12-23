Putin: Yýkýcý güçlerin provokasyonu

Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Karlov’un FETÖ tarafýndan silahlý saldýrý sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak, “Bu olayýn Rus-Türk iliþkilerine yönelik bir suikast giriþimi olduðunu düþünüyorum” dedi. Yýllýk basýn toplantýsýnda sorularý yanýtlayan Putin, “Geçen yýl yaþanan uçak hadisesinin iki ülke iliþkilerine zarar vermek isteyenler tarafýndan gerçekleþtirildiði yönündeki teze þüpheyle yaklaþýyordum. Ama Karlov suikastýndan sonra fikrimi deðiþtirmeye baþladým” ifadelerini kullandý. FETÖ’yü iþaret ederek “Yýkýcý güçlerin Türkiye’de devlet yapýlanmasýnýn içine sýzdýðýný görüyoruz” þeklinde konuþan Putin, “Son yýlda Ankara ile orta yol bulmaya baþladýk” bilgisini verdi.

ASTANA’YA HAZIRIZ

Halep’ten sivillerin tahliyesi ve Suriye’de ateþkesin saðlanmasý ile ilgili olarak bir soruyu da cevaplayan Putin, Moskova’da Türkiye, Ýran ve Rusya’nýn kurduðu ortak masayý hatýrlatarak, “Halep’teki sorunun çözümünde bu üçlü format çok önemli rol oynadý. Sonraki adým tüm Suriye’yi kapsayacak ateþkes ve sonrasýnda siyasi çözüm müzakerelerine baþlanmasý olmalý. ABD ve diðer bölge ülkeleri ile de çalýþmaya hazýrýz. Görüþmeler Astana’da düzenlenebilir. Bu görüþmeye Türkiye ve Ýran hazýr” dedi.

SUÇLU DEMOKRATLAR

Rusya’nýn ABD seçimlerini etkilediði iddialarýna yönelik bir soruya Demokratlarý kast ederek “Kaybeden taraf suçluyu ülke dýþýnda deðil, kendinde aramalý. Belli ki adlarýnýn ne anlama geldiðini unuttular” yanýtýný verdi ve yeni silahlanma yarýþý ile ilgili “ABD Anti-Balistik Füze Anlaþmasý’ndan çekildikten sonra baþladý” diyerek Washington’ý suçladý.

Þoygu: Ateþkese yakýnýz

Rusya Savunma Bakaný Sergey Þoygu Suriye’de silahlarýn susmasýnýn uzak ihtimal olmadýðýný söyledi. Devlet Baþkaný Vladimir Putin’le görüþmesinin ardýndan Suriye hakkýnda açýklamalarda bulunan Þoygu, Halep’ten tahliyelerin tamamlandýðýný bildirdi. Halep’te ikinci etaba geçildiðini ve insani operasyonun baþladýðýný kaydeden Þoygu, Türkiye ve Ýran’ýn, 8.500’ü çocuk yaklaþýk 34 bin kiþinin tahliyesi için gereken koþullarý saðladýðýný ifade etti.