Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor

Hemşire Anna Kim, ölüm döşeğindeki hastasıyla; "Bunları yataklara bağladık." notuyla yayınladığı bu fotoğrafıyla soruşturma altına alındı.

Bununla da yetinmeyen Kim, bebek bezi ihtiyacı olan yaşlı hastalarını; pis ve iğrenç olarak tasvir edip acımasız küfürler kullandı.