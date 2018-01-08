Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor

Hemşire Anna Kim, ölüm döşeğindeki hastasıyla; "Bunları yataklara bağladık." notuyla yayınladığı bu fotoğrafıyla soruşturma altına alındı.
Bununla da yetinmeyen Kim, bebek bezi ihtiyacı olan yaşlı hastalarını; pis ve iğrenç olarak tasvir edip acımasız küfürler kullandı.
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