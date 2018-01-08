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Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor

ABD'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Anna Kim, ölüm döşeğindeki hastalarıyla dalga geçer gibi pozlar verip sosyal medyada paylaşınca büyük tepki çekti.

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Hemşire Anna Kim, ölüm döşeğindeki hastasıyla; "Bunları yataklara bağladık." notuyla yayınladığı bu fotoğrafıyla soruşturma altına alındı.
 
Bununla da yetinmeyen Kim, bebek bezi ihtiyacı olan yaşlı hastalarını; pis ve iğrenç olarak tasvir edip acımasız küfürler kullandı.
 

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