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Yolcu uçağı ile kamyon çarpıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Borispol Havaalanı’nda yolcu uçağı ile kamyon çarpıştı.

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Uluslararası Ukrayna Hava Yolları'na (UIA) ait yolcu uçağı, Sky Food Service adlı catering şirketinin kamyonu ile çarpıştı.
 
Kaza, uçağın kalkış hazırlığı yaptığı sırada meydana geldi. Olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.
 
Kiev-Harkov seferini yapmaya hazırlanan uçak kaza sonrası bakıma alınırken, yolcular başka uçağa transfer edildi..

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