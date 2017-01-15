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Rusya'da yolcu uçağına yıldırım çarptı

Moskova'nın Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Boeing 747 model yolcu uçağına yıldırım çarptı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan Soçi'ye gitmekte olan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. 2 Ocak'ta meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken yıldırım çarpması sonucu ağır hasarlar oluştu.

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