Rusya'da yolcu uçağına yıldırım çarptı
Moskova'nın Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Boeing 747 model yolcu uçağına yıldırım çarptı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan Soçi'ye gitmekte olan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. 2 Ocak'ta meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken yıldırım çarpması sonucu ağır hasarlar oluştu.
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