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Yolcu uçağının motoru havada patladı

Paris'ten Los Angeles'a giden Air France yolcu uçağı Kanada'ya acil iniş yaptı.

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496 yolcu ile 24 kişilik mürettebat, uçağın motorlarından birinini patlaması üzerine havada korku dolu anlar yaşadı.
 
Paris'ten Los Angeles'a giden Fransa Havayollarina ait yolcu uçağının 4 motorundan biri, kalkışından birkaç saat sonra arızalandı.
 
Çift katlı A380 tipi uçaktaki yolcular şiddetli sarsıntıların ardından patlama sesi duydu.
 
24 mürettebatlı uçakta yerden yaklaşık 11 bin metre yükseklikte korku dolu anlar yaşandı.
 
Kalan 3 motorla uçak Gröland'ın üzerindeyken, Kanada'nın doğusundaki Goose Bay (GUUS BEY) askeri havaalanına yönlendirildi.
 
Mürettebatın ve pilotların başarısıyla uçak kimse yaralanmadan başarıyla indirildi.
 
496 yolcu daha sonra yapılan 2 uçak seferiyle Los Angeles'a ulaştı.

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