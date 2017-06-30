Konya'da yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Muammer Delice (59) idaresindeki 70 FT 276 plakalı otomobil, Konya-Karaman karayolunun 55. kilometresinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Delice, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Emriye Delice (55), Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücü Muammer Delice'nin cesedi, otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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