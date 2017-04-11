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Ukrayna, yolsuzlukta birinci

İngiliz Ernst & Young şirketinin EMEIA (Europe, the Middle East, India, Africa) iş dünyasında yolsuzluk sıralamasının en üst basamağında Ukrayna yer aldı.

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İngiliz Ernst & Young şirketinin yönetici ortağı Aleksey Kredisov, rüşvetçiliği iş dünyası için ciddi engel olarak gösteren Ukraynalı girişimci sayısının giderek arttığını söyledi.

Bu yıl, Ukrayna vatandaşların yüzde 88’in yolsuzlukla ilgili durumun kötüleştiğini belirttiğini anlatan Kredisov, hükümetin emrindeki kurumların faaliyetine daha büyük dikkat ayırması ve devlet sektöründe şeffaf şirket idaresini teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

​Ukrayna, 2 yıl önce Ernst & Young’in listesinde 7. sıradaydı.

​Ernst & Young’in araştırmasına 40 ülkeden 4 bin 100 işadamı katıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre Finlandiya, Norveç ve Danimarka yolsuzluğun en az olduğu ülkeler.

 

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