YouTube merkezine saldıran kişinin İran asıllı Nasim Aghdam olduğu belirlendi

Güney Kaliforniya'da ikamet eden ve YouTube genel merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren İran asıllı Nasim Aghdam’ın YouTube’u hedef alan sitesinde firmayı sansür ile suçladığı ve Youtube’a yüklemiş olduğu videoların maddi değerinin firma tarafından düşürüldüğü bilgisi yer alıyor. İki güvenlik yetkilisi tarafından Aghdam’ın saldırı sırasında herhangi bir kimlik taşımadığı ve YouTube’da herhangi bir kişi ile bağlantısının olmadığını açıkladı. Aghdam’ın web sitesinde birçok ünlü youtuber olarak bilinen içerik oluşturucunun videosu da yer alıyor. Sitede yer alan videolarda YouTube’un kullanıcıların reklam gelirlerinden faydalanmasını sağlayan sistemi 20 Şubat’ta değiştirmesi ve binden az takipçisi olan ve 4 bin saatin altında seyredilen videolardan reklam ödemelerini çekmesi eleştiriliyor. Aghdam’ın ana İngilizce kanalının 15 bin takipçisi olmasına rağmen görüldüğü kadarı ile birçok videosu reklam geliri için yeterli kıstasa ulaşmıyor. Aghdam’ın web sitesinde yer alan yazısında “Dikkat! Diktatörler her ülkede var fakat farklı taktiklerle. Sadece kısa sürede elde edilecek kişisel karlarla ilgileniyorlar ve bu amaca ulaşmak için basit insanları kandırıyor, gerçekleri saklıyor, bilimi çarpıtıyor ve halk akıl ve beden sağlığı dahil her şeyi riske atıyor. Özgürlük adına insanları programlanmış robotlara dönüştürüyor” ifadeleri dikkat çekti.

Aghdam'ın sitesinde Adolf Hitler’in “Yalanı büyük yapın, basit yapın, sürekli söyleyin ve sonunda herkes inanır” sözünün de yer aldığı görüldü. Bütün bu bilgilerin ışığında yetkililer Aghdam’ın saldırısının parasal sebeplerden gerçekleştiğini belirtiyor.

Öte yandan YouTube, Nasim Aghdam’a ait olan hesapları saldırıdan sonra kapattı. Nasim Aghdam’ın kanallarında İngilizce ve Türkçe videolar bulunuyordu.