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Youtube videosu çekmek isterken sevgilisini öldüren genç kızın cezası belli oldu

ABD'de yaşayan Monalisa Perez, Youtube videosu çekmek isterken sevgilisi Pedro Ruiz’i göğsünden vurarak öldürmüştü. Perez'in aldığı ceza belli oldu.

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ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Monalisa Perez çok tehlikeli bir deneme yapıp Youtube'a yüklemek isterken erkek arkadaşı Pedro Ruiz'i vurarak öldürmüştü.
 
Perez, kitabın kurşunu geçirmeyeceğini kanıtlamak için mantık dışı ve son derece tehlikeli bir deneme yapmıştı. Adam kitabı göğsüne kalkan yaparken, genç kadın da kitabın kurşun geçirmeyeceğini düşünüp tetiği çekmişti.
 
Kazaya sebebiyet veren 19 yaşındaki Perez, 22 yaşındaki sevgilisini vurduktan sonra Amerika’daki acil durum numarası 911’i aramıştı.
 
Genç kadın, Youtube videosu çektiği anda sevgilisini göğsünden vurduğunu ifade ederek yardım talebinde bulunmuştu.
 
Sevgilisi Ruiz’in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi sonucu Perez tutuklanmıştı.
 
İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren Youtuber'ın cezası belli oldu. 
 
Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu. 
 
Genç kadının 6 ay hapiste kalmasına ve 10 yıl denetimli serbestlikle gözetim altında tutulmasına karar verildi. 
 

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