‘YPG Münbiç’ten tamamen çekilmedi’

ABD ile Türkiye’nin anlaşarak Fırat’ın batısındaki Münbiç kentini proje terör örgütü PYD/PKK’dan temizleme mutabakatı sonrası yerel güçlerin yaptığı “YPG tamamen çekildi” açıklaması Dışişleri tarafından yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK’nın Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin iddiaları değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı. Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, “Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç’ten bu aşamada YPG/PKK’nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu. AP’ye bilgi veren Münbiç Askeri Meclisi yetkilileri, YPG’li teröristlerin son grubunun de Münbiç’ten ayrıldığını duyurmuştu.